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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ekiplerince, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.B, N.Ö, T.A, E.Ş.B, A.A. ve C.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesine getirildi. C.Ş. ve N.Ö. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

A.A, T.A, U.B. ve E.Ş.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ şüphelileri ile düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 zanlı 12 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

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Edirne FETÖ şüphelileri tutuklama

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