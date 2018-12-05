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FETÖ şüphelileriyle göçmenleri yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, göçmenlerin yanı sıra FETÖ şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yurt dışına kaçırdığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileriyle göçmenleri yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon: 28 gözaltı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, göçmenlerin yanı sıra FETÖ şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yurt dışına kaçırdığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin yanı sıra FETÖ/PDY şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.
Bugün saat 04.00 sıralarında başlatılan şafak operasyonunda 28 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Evlerde arama yapılırken, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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