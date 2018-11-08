FETÖ şüphelisi 14 eski öğretmen için gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı okullarda görev yaptıkları tespit edilen, 14 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan, 12'si örgütün gizli iletişim yöntemi 'ByLock' kullanıcısı, 14 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
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