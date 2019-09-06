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FETÖ şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Adana merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1’i teğmen, 1’i astsubay, 20’si askeri okuldan atılan öğrencilerden oluşan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül günü şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon başlattı.

Adana merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1’i teğmen, 1’i astsubay, 20’si askeri okuldan atılan öğrencilerden oluşan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül günü şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon başlattı. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli Adana’ya getirildi. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı ileri sürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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