FETÖ şüphelisi 26 askerden 19'u adliyeye sevk edildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen polis ekipleri, 11 Aralık'ta Muğla merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Trabzon, Adana ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtilen subay ve astsubay rütbesinde, 21'si muvazzaf, 5'i kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 asker gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüphelilerden 19'u adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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