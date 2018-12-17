HABER

FETÖ şüphelisi 26 askerden 19'u adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

MUĞLA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen polis ekipleri, 11 Aralık'ta Muğla merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Trabzon, Adana ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtilen subay ve astsubay rütbesinde, 21'si muvazzaf, 5'i kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 asker gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüphelilerden 19'u adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kırıkkale'de minibüs ve iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale'de minibüs ve iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacakSatacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.