FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç, 3 astsubay yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen hücre evine operasyon yaptı. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 3 astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri belirtildi.

