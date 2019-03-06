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FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon ile üç şüpheli gözaltına alındı.Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf astsubaylar F.T.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon ile üç şüpheli gözaltına alındı.
Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf astsubaylar F.T. ve H.H. ile sağlık çalışanı M.İ. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli şahıslar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri operasyon ile kent merkezinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındılar. Şahısların işlemlerinin yapılması sonrasında soruşturmalarını sürdürüldüğü illere gönderileceği öğrenildi.

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