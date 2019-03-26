FETÖ şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve İzmir’de yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında Z.Ç., E.Ç. ile H.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından adresleri tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

