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FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün ’Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezinde saklandıkları hücre evinde yakaladı.Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara’ya gönderilecekleri öğrenildi.

Eskişehir’de, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün ’Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezinde saklandıkları hücre evinde yakaladı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara’ya gönderilecekleri öğrenildi.

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