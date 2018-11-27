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FETÖ şüphelisi 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan muvazzaf 5 astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 5 astsubayın, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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