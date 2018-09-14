FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılan 12 askerden 4'ü ise tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 19 asker gözaltına alındı. Muvazzaf subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerden 12'si dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.B., H.D., F.V. ve O.G. tutuklandı, Y.E.A., O.Y., R.C., M.K., R.Ü., A.G., E.A. ve A.O.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 7 asker de bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi
Ünlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolar
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
TRT Diyanet'e 'Fethullah Gülen güftesi' cezası
Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin
İstanbul'da soldan, Ankara'ya sağdan aday!
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum