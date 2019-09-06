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FETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 eski çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 10 kişinin yakalanması için 3 gün önce Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'a operasyon düzenlendi.

FETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 eski çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 10 kişinin yakalanması için 3 gün önce Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'a operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 2 kişi, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

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FETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyedeFETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede

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