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FETÖ şüphelisi 8 havacı asker gözaltında 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli havacı asker gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli havacı asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik soruşturmada 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda görevli 4'ü muvazzaf, 4'ü de daha önce görevden ihraç edilen toplam 8 rütbeli askeri gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasından sonra Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

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