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FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi.

FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye gönderildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 3 gün önce FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. İfadeleri alınan çeşitli rütbelerdeki 8 asker, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye gönderildiFETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye gönderildiFETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye gönderildi

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