HABER

FETÖ şüphelisi 8 rütbeli asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

FETÖ şüphelisi 8 rütbeli asker adliyede

YASİN DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 gün önce FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişiden 8'inin sorgusu bitti. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. İfadeleri alınan çeşitli rütbelerdeki 8 asker Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 9 askerin ise bu hafta içinde adliyeye çıkarılacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelisi 8 rütbeli asker adliyede

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Üniversitelileri zehirleyen şebekenin başı babaanneymişÜniversitelileri zehirleyen şebekenin başı babaanneymiş
Devraldığı şirket üzerinden yapılan dolandırıcılıktan 250 dava açıldıDevraldığı şirket üzerinden yapılan dolandırıcılıktan 250 dava açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonbaharın en güzel yaşandığı yere ziyaretçi akını

Sonbaharın en güzel yaşandığı yere ziyaretçi akını

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Bu okulda adliye de var, cezaevi de!

Bu okulda adliye de var, cezaevi de!

2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?

2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.