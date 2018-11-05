FETÖ şüphelisi 8 rütbeli asker adliyede

YASİN DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 gün önce FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişiden 8'inin sorgusu bitti. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. İfadeleri alınan çeşitli rütbelerdeki 8 asker Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 9 askerin ise bu hafta içinde adliyeye çıkarılacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum
Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor
Son dakika! Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor
2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?
Bunlar Çin'den başka yerde yok!
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi
Aldığında bu haldeydi! Aylarca çalıştı, o eve bir de şimdi bakın
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum