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FETÖ şüphelisi 8 şüphelisi daha adliyeye sevk edildi

20.11.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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FETÖ şüphelisi 8 şüphelisi daha adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 7 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 8 kişi daha adliyeye sevk edildi.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 7 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 8 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Kasım’da Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya’da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2’si ise mahkeme tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınan 25 şüpheliden 8’inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir şüpheli ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.

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