FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Sinan B. adliyeye sevk edildi.
Geçen cuma günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentteki askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Sinan B., Elazığ'da gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen şüpheli, sorgulamasının ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
MHP'li başkan, şehit babasını tekme tokat dövüp hastanelik etti!
Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi!
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! İngiliz basını yayınladı, deprem etkisi yarattı
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum