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FETÖ şüphelisi askerler itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde "sivil imamı" ile 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, muvazzaf askerler A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D ile sözde "sivil imam" Y.Y. etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Şubat'ta örgütün sözde "sivil imamı" ile 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, muvazzaf askerler A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D ile sözde "sivil imam" Y.Y gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ Tekirdağ

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