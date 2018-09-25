FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen astsubay İsmail B., Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri terör örgütü üyesi olmakla suçlanan İsmail B.'yi Eskişehir'de kaldığı bir evde yakaladı. Gözaltına alınan İsmail B., TEM Şubesi'ne götürüldü.

