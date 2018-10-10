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FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan astsubay E.B., Eskişehir'de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan astsubay E.B., Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri terör örgütü üyesi olmakla suçlanan 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubay E.B.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan E.B., TEM Şubesi'ne götürüldü. E.B.'nin yapılan sorgusunun ardından Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

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