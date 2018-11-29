HABER

FETÖ şüphelisi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'ardışık olarak arandığı' iddiasıyla tutuklu yargılanan ve açığa alınan astsubay Semih D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'ardışık olarak arandığı' iddiasıyla tutuklu yargılanan ve açığa alınan astsubay Semih D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Semih D. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandığı iddiasıyla hakkında dava açılan astsubay Selim D., örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, beraatını istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında yaptığı operasyonlarda görev aldığını belirten Semih D., "El Bab ve Zeytindalı Harekatları'nda yer aldım. Operasyonların birinde sağ el işaret parmağımdan yaralandım. Devletime her hangi bir tazminat açma hakkım olmasına rağmen, dava açmadım. Birliğimin yüzde 50'si darbe davasında yargılanıyor. Eğer, FETÖ'cü olsaydım ben de o davada yargılanırdım. Örgüt dershanelerine giderdim. Katalog evliliği yapardım. Ama bunların hiç birini yapmadım. 14 Temmuz'da da izne gönderildim. Mesleğime ve ülkeme aşık bir Türk askeriyim. Suçsuzum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Semih D.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, İstinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.
BYLOCK KULLANDIĞINI İTİRAF EDEN KADINA 2,5 YIL HAPİS
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Serap K., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERModern zamanların prensesiyle tanışınModern zamanların prensesiyle tanışın
Liseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüşLiseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüş
Nizip'te uyuşturucu satıcısı tutuklandıNizip'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.