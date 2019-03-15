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FETÖ şüphelisi avukat ve eski öğretmen, saklandıkları evlerde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan avukat Enis D.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan avukat Enis D. ve öğretmenlikten ihraç edilen Latif A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı verilen Ankara Barosu avukatı Enis D. ile öğretmenlikten ihraç edilen Latif A.'nın kent merkezindeki farklı evlerde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Terör ve İstihbarat Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enis D. ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen 'ByLock' kullanıcısı Latif A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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