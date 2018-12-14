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FETÖ şüphelisi babasına ait aracın bagajında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan S.K., Eskişehir'de babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan S.K., Eskişehir'de babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan S.K.'yi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde babasına ait hafif ticari aracın bagajında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen S.K.'nin, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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