FETÖ şüphelisi Batmaz, GEN-KÖK iddialarını reddetti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklanıp meslekten ihraç edilen eski Prof. Dr. Şakir Batmaz'ın, Ankara'dan yetkisizlik kararıyla Kayseri'ye gönderilen dava dosyasıyla ilgili ilk duruşma görüldü. Hakkında görev yaptığı Erciyes Üniversitesi'nde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tedavisi amacıyla Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi (GENKÖK) kurulmasında müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddeden Batmaz, "Benim uzmanlık alanım Osmanlı Tarihi'dir. Oysa ki GEN-KÖK bir kök hücre merkezidir. Genetik bilimlerle alakam olması imkansızdır. GEN-KÖK kurulmadı" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kemal Batmaz'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz'ın Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturmasının dava dosyası yetkisizlik kararı nedeniyle Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık iddianamesinde, Şakir Batmaz'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ifade edildi. İddianamede ayrıca Şakir Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini FETÖ’nün hâkimiyetine sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tedavisi amacıyla GENKÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Kayseri'de, 'Örgüt yöneticiliği' yaptığı iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan Şakir Batmaz, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Deniz Harp Okulu'nda seminer verdiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan komisyon üyeleri ile telefon görüşmeleri yaptığı ve Erciyes Üniversitesi'nin 'imamı' olduğu iddialarıyla, 16 tanığın ifadelerine karşı savunma yapan FETÖ şüphelisi Şakir Batmaz, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatını istedi.

Kayseri'de yürütülen başka bir soruşturmadan beraat ettiğini ifade eden Batmaz, "Beraat kararımla birlikte, yurt dışı yasağı şartım da kaldırılmıştı. İstesem yurt dışına çıkabilirdim. Ama yurt dışına çıkmayı hiç düşünmedim. Bir gazete yazarının köşe yazısı ile yeniden gözaltına alınıp, tutuklandım" dedi.

'REKTÖRLÜK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEDİM'

2008 yılında yapılan ERÜ rektörlük seçimlerine etki yaptığı iddialarını da reddeden Batmaz, "Hakkımda ifade veren tanıkların çoğu, ERÜ yönetimi ile adli ve idari yönden husumetli insanlardır. 2008 yılında yapılan rektörlük seçiminde yurt dışında görevdeydim" diye konuştu. Sağlık Bakanı Yardımcılığı'na atanan ERÜ eski rektörü Muhammet Güven'i seçimlerde desteklediği iddialarına da cevap veren Şakir Batmaz, "Muhammet Güven'i desteklediğim iddiaları asılsızdır. Diyalogum dahi yoktur. İddiaları atan kişiler yine adli ve idari olarak, üniversite yönetimi ile husumetli olan kişilerdir. Muhammet Güven seçildiği dönemde enstitü müdürlüğü görevinden ayrılmıştım. Rektör yardımcısı Metin H.'nin de benim sayemde, örgütsel amaçlı Türk Tarih Kurumu'na atandığı da doğru değildir" dedi.

'GEN-KÖK MERKEZİNİN KURULDUĞU İDDİALARI ASILSIZDIR'

ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi (GEN-KÖK) aracılığıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i tedavi etmeye çalıştıkları, GEN-KÖK merkezine FETÖ elebaşının doktoru olan ve yurt dışına kaçan şüpheli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları profesörü Tuncay D.’nin her ay geldiği iddialarının da asılsız olduğunu belirten Batmaz, "FETÖ elebaşının talimatıyla GEN-KÖK merkezinin kurulduğu iddiaları da yine asılsız bir iddiadır. İddiayı destekleyecek nitelikte somut bir belge ve tanık dahi yoktur. Benim uzmanlık alanım Osmanlı Tarihi'dir. Oysa ki GEN-KÖK bir kök hücre merkezidir. Genetik bilimlerle alakam olması imkansızdır" ifadelerine yer verdi.

'ERMENİ PATRİĞİNİ EVİMDE AĞIRLAMADIM'

Üniversitede düzenlenen 'Ermeni Sempozyumu' hakkında da konuşan Batmaz, "O dönemde, birçok üniversite 'Ermeni Sempozyumu' düzenliyordu. ERÜ'nün projesi de Ermeni sorununun çözüme kavuşacağı düşüncesiyle kabul gördü. FETÖ ile bağlantılı olduğu ve dinler arası diyalog yapıldığı iddiaları asılsızdır. Sempozyum benim öncülüğümde düzenlenmedi. Patrik Mutafyan sempozyuma davet edildi. Sempozyumdan 1 yıl sonra Mutafyan yeniden Kayseri'ye geldi. 2'ncisini düzenlenecek olan sempozyum için bir görüşme yaptı. 2008 yılında düzenlenecek sempozyumda da bir öncekinde olduğu gibi konuşma yapması için valilikte yazışmalar yapıldı. Evimde, Patrik Mutafyan'ı misafir ettiğim doğru değildir, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından aynı gün akşamı Mutafyan, Erivan'a gitti" diye konuştu.

'ÇALIŞMA ALANIM OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ'

2000'li yıllardan beri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bağlantılı olduğu iddialarına da değinen Batmaz, "Bilim insanıyım. Uzmanlık alanım Osmanlı Deniz Tarihi. Çalışma alanlarım da Osmanlı arşivleri oldu. Deniz Müzesi'nde yaptığım çalışmaların iddianamede geçmesine anlam veremedim. Osmanlı Deniz Tarihi üzerine yurt içi ve dışında birçok sempozyum ve konferansa konuşmacı olarak katıldım. Akademik çalışma adı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na istediğim zaman rahatça girip çıktığım iddialarını da kabul etmiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 personelle irtibatım olduğu konusuna gelecek olursak, ismi geçen tüm isimler hala görevde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Meslekten ihraç edilen bazı kişilerle fotoğrafının yer aldığının sorulması üzerine ise Batmaz, "Sempozyumlarda adet olduğu üzere program sonrası hatıra fotoğrafı çektirilir. Fotoğraf karesine sadece konuşmacılar değil çoğu zaman dinleyici ve izleyiciler de katılır" dedi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Bir yıldır tutuklu olduğunu belirten Batmaz, "Ailem toplumsal baskıya maruz kaldı. Çocuklarım da psikolojik sorunlar oluştu. Yıllardır bir bilim insanı olarak elde ettiğim statü adeta bir anda itibar suikastına maruz bırakıldı. Adli kontrol şartıyla tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu sanık Şakir Batmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, aralarında dönemin rektörü Fahrettin Keleştemur ve rektör yardımcısı Hasan Yetim'in de olduğu 5 tanığın daha dinlenmesine, ayrıca Deniz Kuvvetleri komisyon üyeleri ile görüşüp görüşmediğinin tespiti için HTS kayıt raporunun istenmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

