FETÖ şüphelisi binbaşı, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce görevinden istifa ettiği belirtilen havacı binbaşı İ.Y., Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan İ.Y.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen İ.Y.'nin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
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