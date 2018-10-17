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FETÖ şüphelisi çift, 2 yıl sonra yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

KOCA TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan, örgütün askeriyedeki mahrem imamı veteriner M.O.

KOCA TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan, örgütün askeriyedeki mahrem imamı veteriner M.O. ile örgütün il sorumlusu eşi F.O. nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gaybubet evinde yakalanan zanlılardan koca M.O tutuklanarak cezaevine gönderildi, eşi F.O küçük çocuğu olduğu için adli kontrol şartıyla salıverildi.

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