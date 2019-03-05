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FETÖ şüphelisi çift, çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ile yakalandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ile yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyü yakınlarındaki TEM gişelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Jandarma tarafından plakası belirlenen M.E. (44) yönetimindeki araç durduruldu. Araçta, 1'i kadın 3'ü çocuk 6 kişiyi yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin, aranma kaydı bulunmayan sürücü ve organizatör M.E. (44), FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan birçok derneğe üyeliği bulunan, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açık dosyası ve 'ByLock' kaydı bulunan C.G. (43), Sinop Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve 'ByLock' kaydı bulunan eşi F.G. (41) ile çocukları S.C.G. (13), S.G. (13) ve Z.G. (10) oldukları belirlendi. Yakalama sırasında F.G.'nin jandarma ekiplerine Ö.Ş. adına düzenlenmiş sahte kimlik beyan ettiği tespit edildi.
Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, sürücü ve organizatör M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.G. ve F.G. ise mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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