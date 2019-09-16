HABER

FETÖ şüphelisi çift, çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi ile yakalandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi ile yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara yolunda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelilerine operasyon düzenledi. Polisin plakasını belirlediği aracın sürücüsü, Keşan Dörtyol kavşağı yakınlarında durduruldu. Araçtaki 1'i kadın, 2'si çocuk 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet amiri G.A., eşi eski Ekonomi Bakanlığı kimyageri A.A. ve 2 çocuğu ile organizatörler H.K., Afganistan uyruklu F.E. ve N.R. oldukları belirlendi. Yakalama sırasında G.A.'nın, polis ekiplerine başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterdiği tespit edildi.
Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, 5 kişi ise soruşturmalarının yürütüleceği Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımıCinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı
Göcek'te gezi teknesinde yangın: Fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldıGöcek'te gezi teknesinde yangın: Fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.