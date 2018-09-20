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FETÖ şüphelisi, dolarları otomobilinin motor bölümüne saklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

BURSA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' diye adlandırılan hücre evlerine yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' diye adlandırılan hücre evlerine yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin otomobilinin motor bölümüne ve araçtaki ilk yardım çantasına saklanmış 15 bin 500 dolar ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa Cumhuriyet savcılıklarınca yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin kentte saklandığını tespit etti. Bunun üzerine merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 13 gaybubet evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasayonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.K.'ye ait otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde yanmaması için alüminyum folyoya sarılmış halde ve ilk yardım çantasındaki pamukların arasında 15 bin 500 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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