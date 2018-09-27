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FETÖ şüphelisi emekli polis müdürü Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli 2'nci sınıf emniyet müdürü Ü.Y., Eskişehir'de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli 2'nci sınıf emniyet müdürü Ü.Y., Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve yaklaşık 2 yıldır aranan Ü.Y.'yi Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınan Ü.Y.'nin emekli olduktan sonra rütbelerinin geri alındığı belirtildi. Ü.Y., yapılan işlemlerinin ardından İzmir'e götürüldü.

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