FETÖ şüphelisi emekli polis müdürü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli 2'nci sınıf emniyet müdürü Ü.Y., Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve yaklaşık 2 yıldır aranan Ü.Y.'yi Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınan Ü.Y.'nin emekli olduktan sonra rütbelerinin geri alındığı belirtildi. Ü.Y., yapılan işlemlerinin ardından İzmir'e götürüldü.

