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FETÖ şüphelisi eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile astsubaylıktan ihraç edilen Faik K., Eskişehir'de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile astsubaylıktan ihraç edilen Faik K., Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan eski astsubay Faik K.'yi gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen Faik K.'nin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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