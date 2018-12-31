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FETÖ şüphelisi eski başkomiser Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı bulunan eski başkomiser E.S., Eskişehir'de yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı bulunan eski başkomiser E.S., Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ankara 6 ve 8'inci Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı çıkarılan, daha önce Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen başkomiser E.S.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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