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  4. FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü Sezer tutuklandı

FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü Sezer tutuklandı

16.11.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan ve başkasına ait kimlikle yakalanan eski 1.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan ve başkasına ait kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Sezer, 14 Kasım’da Ankara’da başkasına ait kimlikle yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer, Ankara Adliyesi’ne getirildi. Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sezer’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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