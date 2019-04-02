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FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü ve akademisyen sınırda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi eski emniyet müdürü S.G.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi eski emniyet müdürü S.G. (45) ve eski akademisyen N.Ö. (50) ile olayda organizatörlük yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye gelerek yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Malkara'dan Keşan yönüne giden O.U. (32) yönetimindeki 22 T 4156 plakalı taksi ile bu araca öncülük yapan S.K. (34) yönetimindeki 07 EN 819 plakalı aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark ederek kaçmaya çalışan O.U., Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yayalagöne Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada, olayda organizatörlük yaptıkları öne sürülen O.U. ve İ.B. (44) ile 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde dosyaları bulunan eski akademisyen N.Ö. ve eski emniyet müdürü S.G. yakalanarak, gözaltına alındı. N.Ö. ve S.G.'nin yapılan üst aramalarında 6 flaş bellek, 3 tablet bilgisayar ve 2 bin 700 euro nakit para ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin aracına öncülük yapan aracı da Keşan yakınlarında durdurdu. Araçtaki organizatörlük şüphelileri S.K. ve D.O. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma ve polise yakalanmamak için 'Yolda ışık var mı?' şifreli mesajını kullandıkları tespit edildi. FETÖ/PDY şüphelilerinden N.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorguları tamamlanan S.G., O.U., İ.B., S.K. ve D.O. ise Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

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