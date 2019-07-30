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FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı Eskişehir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı Eskişehir’de yakalandı.Alınan bilgiye göre, Düzce 2.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı Eskişehir’de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Ali M.’nin Eskişehir’de olduğu belirlendi. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken 2016 yılında meslekten ihraç edilen, örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Ali M., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verildiği de belirlendi.
Öte yandan zanlının emniyetteki işlemleri akabinde Düzce’ye gönderileceği öğrenildi.

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