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FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı yol kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanması süren eski komiser yardımcısı A.Ö.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanması süren eski komiser yardımcısı A.Ö. (41), jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasında yakalandı. FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçabilmek için organizatöre 2 bin 500 dolar ve 1500 lira ödediği ortaya çıktı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Kurdu köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki 3 şüpheliden A.Ö.'nün Kayseri Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcıyken hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle ihraç edildiği ve Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiği belirlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu belirlenen A.Ö.'nün yanı sıra araçtaki R.B. (23) ile kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen B.A. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerden B.A., eski komiser yardımcısı A.Ö.'yü yurt dışına kaçırması karşılığında 2 bin 500 dolar ve 1500 lira aldığını itiraf etti. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden B.A., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan tutuklandı. Hakkında suç kaydı olmayan R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelisi A.Ö.'nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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