FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Meslekten ihraç edilen tutuklu Ahmet Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ahmet Ş. için "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerinde yer aldığı iddianamede, şüphelinin, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY faaliyeti kapsamında hileli hareketlerle 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce ele geçirerek sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanı ile haksız şekilde polis memurluğu mesleğinden komiser yardımcılığına terfi ettiği savunuldu.