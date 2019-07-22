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FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Meslekten ihraç edilen tutuklu Ahmet Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ahmet Ş. için "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerinde yer aldığı iddianamede, şüphelinin, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY faaliyeti kapsamında hileli hareketlerle 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce ele geçirerek sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanı ile haksız şekilde polis memurluğu mesleğinden komiser yardımcılığına terfi ettiği savunuldu.

Şüphelinin bu yeni görevinde, görev yollukları, maaş farkları, emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu zincirleme şekilde işlediği, şüphelinin üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlediği anlaşıldığından "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ahmet Ş. ise iddianamedeki ifadesinde aleyhindeki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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