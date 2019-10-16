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FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddiasıyla tutuklanan eski komiser yardımcısı hakkında, 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddiasıyla tutuklanan eski komiser yardımcısı hakkında, 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Meslekten ihraç edilen tutuklu Y.T.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Y.T.C. için "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerin de yer aldığı iddianamede, sanığın, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyeti kapsamında hileli hareketlerle 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce ele geçirdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanığın sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanı ile haksız şekilde polis memurluğu mesleğinden komiser yardımcılığına terfi ettiği aktarıldı.

Sanığın bu yeni görevinde, görev yollukları, maaş farkları, emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu zincirleme şekilde işlediği, üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlediği anlaşıldığından cezalandırılması istendi.

Sanık Y.T.C. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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