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FETÖ şüphelisi eski müfettiş, pijamalarıyla kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç vergi müfettişi M.A., polisi görünce pijamalarıyla kaçmaya çalıştı.

FETÖ şüphelisi eski müfettiş, pijamalarıyla kaçarken yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç vergi müfettişi M.A., polisi görünce pijamalarıyla kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından, şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan, dönemin Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişliği yaparken ihraç edilen M.A.'nın saklandığı adresi belirledi. TEM ekipleri tarafından şüphelinin saklandığı adrese baskın yapıldı. Sahte isim kullanarak polisleri yanıltmaya çalışan M.A., ardından pijamalı halde sokağa fırlayıp kaçmaya çalıştı. Polisler, kısa süren kovalamacanın ardından M.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, sorgusunda, terör örgütünün mahrem imamlarından olduğu belirlendi.

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