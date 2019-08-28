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FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:43 | Son Güncelleme

Yakalanan polis memurunun eski İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati B'nin kardeşi olduğu öğrenildi

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince meslekten ihraç edilen eski İstanbul istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati B.'nin kardeşi eski polis memuru Muhammed Raşit B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri tarafından Çorlu'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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