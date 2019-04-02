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FETÖ şüphelisi eski polis müdürü ve akademisyen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelisi eski polis müdürü ve akademisyen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç polis müdürü ile eski akademisyen jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri biri ticari taksi iki otomobili Yenimuhacir beldesi yakınlarında durdurdu.

Otomobillerdeki şüphelilerin Samsun'da Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görevliyken ihraç edilmesi sonrası, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 1 yıl tutukluluğu sonrası tahliye olan, 6 yıl 9 ay hapis cezasının Yargıtay'da karar aşamasında olduğu belirlenen S.B (45) ile Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki akademisyenlik görevinden 2016 yılında ihraç edilen N.Ö (50) olduğu tespit edildi.

Jandarma, FETÖ şüphelileri S.B. ve N.Ö. ile zanlıların kaçmalarına organizatörlük yaptıkları iddiasıyla İ.B. (44), O.U. (32) ve D.O'yu (23) gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Edirne Jandarma Komutanlığı FETÖ

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