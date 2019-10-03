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FETÖ şüphelisi eski polisler sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski polis sınırda yakalandı.

Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle İpsala ilçesine bağlı Balaban mevkisinde askeri yasak bölgede 3 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan şüpheliler Y.A, Ö.T. ve R.K. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polislikten ihraç edildiği öğrenilen FETÖ şüphelisi 3 kişinin haklarında açılan davaların devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ Jandarma polis sınır

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