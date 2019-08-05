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FETÖ şüphelisi eski polislere hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları iddia edilen 2 eski polis hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 2 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Meslekten ihraç edilen eski polis B.A. ve F.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

B.A. ve F.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporunda, FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelilerin örgütle organik bağ içerisinde oldukları, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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