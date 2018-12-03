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FETÖ şüphelisi eski teğmen, Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 10:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski teğmen H.H.Y.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski teğmen H.H.Y. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan H.H.Y.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen eski teğmen H.H.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'a gönderilecek.

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