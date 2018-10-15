FETÖ şüphelisi eski üsteğmen, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y., Eskişehir'de yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y.'yi bu sabah Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınarak, TEM Şubesi'ne götürülen M.E.Y.'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Genç mucidin uçan aracı görenleri hayran bıraktı!
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
Tarihi ada 7,8 milyon dolara satışa çıkarıldı
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum