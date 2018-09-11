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FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt içerisinde 'Abla' konumunda olduğu öne sürülen Nihal G., Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ALPU (Eskişehir), (DHA)- ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt içerisinde 'Abla' konumunda olduğu öne sürülen Nihal G., Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Nihal G.'yi Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir evde yakaladı. Gözaltına alınan Nihal G., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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