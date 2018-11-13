FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan eski askeri okul öğrencisi H.H.G., Eskişehir'de polis ekiplerince yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan H.H.G.'yi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan H.H.G., TEM Şubesi'ne götürüldü. H.H.G.'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra Manisa'ya gönderileceği belirtildi.
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