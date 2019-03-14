HABER

FETÖ şüphelisi evinin balkonundan kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 20:43 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D.

FETÖ şüphelisi evinin balkonundan kaçarken yakalandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D. (49) giriş kattaki evinin balkonundan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kömür işletmeleri teknikeri B.D.’nin Tunçbilek beldesindeki evine geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri giriş kattaki balkondan kaçmaya çalıştığı sırada B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Malkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralıMalkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
Hakkari'de PKK'ya ait 8 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildiHakkari'de PKK'ya ait 8 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.