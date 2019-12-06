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FETÖ şüphelisi ihraç üsteğmen hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Hatay 3.

Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Hatay 3. Ağır Ceza Hakimliğince ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ’Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı’nda’ üsteğmen olarak görev yapmaktayken 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olan Mustafa M.’nin Eskişehir’de saklandığını tespit etti.
Örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen Mustafa M., polis ekiplerince saklandığı hücre evinde yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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